Gli antagonisti che fiutano l’impunità

Il collettivo degli studenti universitari ha bloccato un evento sul referendum Giustizia, impedendo ai rappresentanti del sì e del no di parlare negli spazi dell’ateneo. L’intervento è avvenuto alcuni giorni fa e ha interrotto la discussione prevista all’interno dell’università. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o reazioni immediate.

ll collettivo degli studenti universitari, Cua, giorni fa ha impedito che negli spazi dell’ateneo si tenesse un evento di confronto sul referendum Giustizia dove erano presenti i rappresentanti del sì e quelli del no. L’evento era stato promosso da Azione universitaria, cioè gli studenti di centrodestra e due di loro sono stati anche aggrediti. Una cosa del genere non deve succedere nella civile Bologna. Valerio Fabbri Risponde Beppe Boni Succede a Bologna. Non è evidentemente un caso che proprio sotto le Due torri collettivi studenteschi, movimenti anarchici, Pro Pal, antagonisti molto spesso riescano a distinguersi per episodi di violenza. Evidentemente percepiscono di potersi muovere in un clima politico se non proprio favorevole quantomeno morbido nei loro confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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