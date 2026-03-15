Giustizia in Sicilia | il Sì alla separazione tra accusa

Lunedì 16 marzo alle 15.30 si terrà un incontro nella Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana, dedicato alla discussione sulla separazione tra le funzioni di accusa e giudizio. La riunione coinvolge rappresentanti istituzionali e professionisti del settore giudiziario che si confronteranno su questa modifica nel sistema di giustizia in Sicilia. L’evento si svolge in un contesto di discussione pubblica sulla riforma del settore.

Lunedì 16 marzo, alle ore 15.30, la Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana ospiterà un confronto cruciale sulla giustizia. L’incontro Referendum: le ragioni del Sì – Chi accusa non giudica sarà promossa dall’onorevole Gianfranco Micciché e vedrà la presenza di Francesca Pascale, Gabriele Elia e l’avvocato Nino Caleca. Il dibattito si focalizza sulla necessaria separazione tra magistrati inquirenti e giudicanti per garantire un processo equo. L’evento è aperto a cittadini e stampa, mirando a chiarire i motivi che spingono verso il “Sì” in una possibile consultazione popolare. Separazione delle carriere come fondamento della certezza del diritto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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