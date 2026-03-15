Giustizia il Comitato per il NO del Vallo di Diano verso la conclusione della campagna referendaria

Il Comitato per il NO del Vallo di Diano, costituito a febbraio 2026, si prepara a chiudere la campagna referendaria con un evento pubblico dedicato all’informazione e al confronto. L’iniziativa si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta l’ultimo momento di coinvolgimento diretto con la comunità prima della conclusione della raccolta delle opinioni.

Costituitosi nel mese di febbraio 2026, il Comitato per il NO del Vallo di Diano si avvia alla conclusione della campagna referendaria con un ultimo appuntamento pubblico di informazione e confronto. L’incontro, dal titolo “Le ragioni del NO al referendum Nordio”, si terrà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 19.30 presso il Centro Sociale “La Cupola” di Buonabitacolo. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del percorso di sensibilizzazione promosso sul territorio nelle scorse settimane, con l’obiettivo di approfondire i temi della giustizia, della tutela dei principi costituzionali e della partecipazione democratica. Il Comitato invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo appuntamento conclusivo della campagna, volto a favorire una scelta consapevole e informata in vista del voto referendario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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