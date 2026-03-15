A Roma si intensifica la discussione sulla giustizia, con Forza Italia che propone di sanzionare i magistrati in televisione. La questione riguarda il ruolo pubblico dei giudici e si inserisce nel contesto del prossimo referendum sulla giustizia, alimentando un confronto sempre più acceso tra le parti coinvolte.

Il confronto si inasprisce a Roma in vista del prossimo appuntamento referendario sulla giustizia, dove il ruolo pubblico dei magistrati è al centro di un acceso dibattito. Tre parlamentari di Forza Italia hanno proposto un emendamento volto a sanzionare i comportamenti che potrebbero ledere l’immagine di imparzialità della magistratura anche fuori dall’esercizio delle funzioni ufficiali. La proposta, presentata come modifica al decreto Pnrr, è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Bilancio per estraneità alla materia, ma i promotori intendono ripresentarla in futuro. La questione tocca nervi scoperti nel sistema giudiziario italiano, dove la partecipazione attiva di figure come il procuratore Nicola Gratteri ha innescato una reazione politica mirata a limitare l’esposizione mediatica dei giudici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia: Forza Italia vuole sanzionare i magistrati in TV

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