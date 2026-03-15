Giustizia de Lucia replica a Nordio | Mai chiesto di rinunciare al potere disciplinare

Il procuratore di Palermo ha risposto a Nordio, respingendo l’ipotesi di aver mai chiesto di rinunciare al potere disciplinare. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle funzioni e l’autonomia della magistratura, con una precisazione chiara rispetto alle dichiarazioni del ministro. La discussione si concentra sulle competenze e sui ruoli delle istituzioni coinvolte, senza entrare in considerazioni di natura politica o motivazionale.

«Il ministro della Giustizia parla oggi della possibilità di rinunciare al suo potere disciplinare nei confronti dei magistrati in caso di loro colpa grave. Parlo a titolo personale, ma sono ragionevolmente certo di rappresentare la posizione della stragrande maggioranza di chi fa il mio lavoro: non abbiamo mai chiesto niente del genere, né lo desideriamo». Con queste parole il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, replica all’intervista al Sole 24 Ore del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul tema del potere disciplinare sui magistrati. Nell’intervista a Il Sole 24 Ore, Nordio ha spiegato che, per quanto lo riguarda, l’iniziativa disciplinare nei confronti dei magistrati dovrebbe essere sottratta al ministro della Giustizia e affidata soltanto al procuratore generale della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giustizia, de Lucia replica a Nordio: «Mai chiesto di rinunciare al potere disciplinare» Articoli correlati Nordio: abolirei il potere disciplinare, ma l’ha usato 28Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha dichiarato durante la campagna referendaria che abolirebbe il potere di iniziativa disciplinare del... Amianto, la replica di Potere al Popolo al sindaco De PriscoA seguito della pubblicazione della Pec dell’Asl Salerno e delle dichiarazioni politiche che ne sono seguite, noi di Potere al Popolo riteniamo... Tutto quello che riguarda Giustizia de Lucia replica a Nordio Mai... De Lucia: Nessuno ha chiesto che il ministro rinunci al potere disciplinarePALERMO – Il ministro della Giustizia parla oggi della possibilità di rinunciare al suo potere disciplinare nei confronti dei magistrati in caso di loro colpa grave. Parlo a titolo personale, ma sono ... livesicilia.it L’allarme del procuratore di Palermo De Lucia: Proliferazione di reati, così si ingolfa la macchina della giustiziaUna proliferazione di reati, che bloccherà la macchina della giustizia. È l’allerta lanciata con un’intervista a La Stampa dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Il processo contro i mafiosi ... ilfattoquotidiano.it