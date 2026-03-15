Giusti della società civile 2026 l' emozione per il titolo a monsignor Ferro

Monsignor Giovanni Ferro, ex arcivescovo di Reggio Calabria, è stato insignito del riconoscimento di Giusto dell’umanità 2026 nel Giardino dei Giusti di Milano. L’evento ha suscitato grande emozione tra i presenti, che hanno assistito alla cerimonia in cui gli è stato conferito il titolo. La premiazione ha coinvolto rappresentanti della società civile e autorità locali.

Nel Giardino dei Giusti di Milano, per l'arcivescovo di Reggio venerabile servo di Dio è arrivato il titolo per aver salvato nel 1945 il giovane ebreo Roberto Furcht, nascondendolo dai rastrellamenti dei nazisti L'onorificenza è motivata dallo straordinario gesto compiuto da padre Ferro quando, rettore del collegio Gallio di Como, ha salvato vita a un ragazzino ebreo, Roberto Furcht, nascondendolo nell'istituto. Il conferimento del titolo è avvenuto lo scorso 11 marzo nel Giardino dei Giusti di Milano, al Monte Stella, e grande gioia è stata espressa da Andrea ed Elisabetta Furcht, figli di Roberto ed entrambi docenti. Durante l'evento è stato ricordato l'episodio che attesta l'immensa umanità di padre Ferro, arcivescovo della diocesi reggina dal 1950 al 1977 e morto nel 1992. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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