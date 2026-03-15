A Giulianova, nel Pronto Soccorso, si è verificata un'episodio di violenza che ha coinvolto operatori sanitari, messi in pericolo da aggressori durante un momento di tensione. L'accaduto ha attirato l'attenzione sulla sicurezza all’interno della struttura. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o dettagli specifici sull’incidente.

Un episodio di violenza ha scosso il Pronto Soccorso di Giulianova, dove operatori sanitari sono stati presi di mira da aggressori in un momento di tensione. L’evento si è verificato ieri, a pochi giorni dalla Giornata nazionale dedicata alla prevenzione della violenza contro chi lavora nella sanità. La situazione evidenzia una crisi strutturale che mette a rischio la sicurezza fisica di medici e infermieri. Mentre le istituzioni sanitarie cercano di mantenere l’ordine, la pressione sul sistema sta raggiungendo livelli critici che minacciano la continuità delle cure. Il fatto accaduto nel territorio teramano non è un caso isolato ma rappresenta un sintomo allarmante di un malessere più ampio che investe l’intero settore sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giulianova: violenza al PS, operatori sanitari a rischio

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