L'amministrazione comunale annuncia un nuovo museo dedicato allo scultore Giuliano Vangi, previsto per il 2027 nella città. L'esposizione includerà anche pezzi provenienti dall'Asia, collegando il lavoro dell'artista locale con un pubblico internazionale. La struttura sarà collocata nella zona della Pescheria e ospiterà numerose opere, offrendo un punto di riferimento stabile per la mostra permanente.

Dalla Pescheria al mondo. L’amministrazione comunale sta pensando per lo scultore Giuliano Vangi un percorso internazionale di grande respiro perché "il dialogo guarda anche all’Asia" dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura Daniele Vimini nell’annunciare questo grande progetto, in concomitanza con il compleanno del grande artista, nato a Barberino del Mugello, ma pesarese di adozione. Biancani e Vimini hanno anche dettato i tempi per il trasloco delle opere del maestro dalla Pescheria allo spazio espositivo al piano terra di palazzo Mazzolari Mosca. L’inaugurazione del museo è fissata per il prossimo anno: i locali vennero visitati dallo stesso Vangi accompagnato dall’architetto Mario Botta che con lo scultore ha lavorato alla cattedrale di Seul in Corea e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuliano Vangi urbi et orbi. Un museo in città nel 2027 ma che arriva fino in Asia

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