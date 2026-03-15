Giuliacci avverte che nelle prossime ore sul territorio italiano arriveranno piogge abbondanti, con particolare intensità domenica. Le previsioni indicano un cambiamento meteorologico che interesserà diverse regioni, portando maltempo e condizioni di pioggia diffuse. La situazione è in evoluzione e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi per aggiornare le previsioni e le eventuali allerte.

L’Italia si prepara a una fase meteorologica piuttosto movimentata nei prossimi giorni. Secondo le previsioni meteo di domenica 15 marzo del colonnello Mario Giuliacci, l’alta pressione africana resterà lontana dalla Penisola e il tempo sarà invece dominato da una serie di perturbazioni in arrivo dall’Europa. Piogge diffuse, temporali soprattutto al Sud e nevicate in montagna caratterizzeranno quindi il quadro meteorologico fino alla fine del mese. Che tempo farà domenica 15 marzo? "Il ciclone giunto sabato dalla Francia ha sposto il suo centro d'azione tra Sardegna e Sicilia. Sono previste ancora piogge al nord, piogge che saranno... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci avverte: "Piogge abbondanti". Domenica nera e le previsioni per marzo

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