Giulia Della Cioppa racconta la sua esperienza nel mondo del tennis, concentrandosi sulla relazione tra una figlia, un padre e la racchetta. Nel suo intervento, descrive la sensazione di solitudine che si prova in campo, specialmente per le giocatrici mancine, e come questa sfida si rifletta nella vita quotidiana. La sua testimonianza mette in luce aspetti personali legati allo sport e alle emozioni che vi si collegano.

Non solo il tennis "come paradigma di una serie di cose tipo la scelta, la libertà, i limiti, la gioia, l’assurdità e la completezza dell’essere umano" raccontato da David Foster Wallace, o quello del bestseller di Agassi: Giulia Della Cioppa, scrittrice di 29 anni nata a Caserta, ha appena pubblicato per Bompiani La mancina. Da dove viene questa storia? "Si tratta di un romanzo, non di un’autobiografia. Ma è comunque una storia che attinge al mio vissuto. Sentivo che c’era un lungo passato che riguardava il tennis e la mia adolescenza che continuavo a rifiutare in qualche modo. C’era qualcosa lasciato in sospeso. Quando ho cominciato a scriverne, non sapevo esattamente che volessi parlare di tennis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giulia Della Cioppa: "Una figlia, un padre e la racchetta. Nella gabbia del tennis la solitudine della mancina"

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