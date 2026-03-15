Gittata di 2mila km a propellente solido e a due stadi | cosa sappiamo del missile Sejjil lanciato dall' Iran

L'Iran ha effettuato un lancio di missile Sejjil, un vettore a propellente solido e a due stadi con una gittata di circa 2000 chilometri. Questo è il primo utilizzo pubblico di questo missile dall'inizio del conflitto con Israele e gli Stati Uniti. Il test è stato confermato dalle autorità militari iraniane. Nessun dettaglio sui risultati del lancio è stato reso noto.

L' Iran ha lanciato il missile Sejjil. È la prima volta da quando è scoppiata la guerra contro Israele e gli Stati Uniti che Teheran ha utilizzato questo jolly. Parliamo di un missile balistico superficie-superficie a medio raggio che utilizza propellente solido, e che è in grado di percorrere la distanza tra il sito nucleare di Natanz e Tel Aviv in appena sette minuti. Le Guardie Rivoluzionarie hanno fatto sapere di aver sferrato in realtà una serie di 54 attacchi missilistici contro postazioni dislocate sul territorio israeliano che hanno compreso "missili superpesanti Khorramshahr a doppia testata, Khyber-Shakan, Qadr, Emad e, per la prima volta nell'Operazione Sadeq Promise, 4 missili strategici" e, appunto, il Sejjil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gittata di 2mila km, a propellente solido e a due stadi: cosa sappiamo del missile Sejjil lanciato dall'Iran Articoli correlati Leggi anche: Teheran: «Lanciato un missile a propellente solido Sejjil contro Israele». L'Idf: guerra per almeno altre 3 settimane|Chi sono i Pasdaran L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpireI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele,... Approfondimenti e contenuti su Gittata di 2mila km a propellente... Discussioni sull' argomento Iran, parla l’ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled: la guerra non mira al cambio di regime, vogliamo sia breve; Bullet, cos’è il drone ucraino in grado di abbattere missili shahed; Il missile balistico Qadr dimostra la potenza offensiva dell’Iran; Iran Vs San Marino. L’ombra lunga di Teheran: i missili iraniani possono davvero raggiungere il Titano? Un’attenta analisi tecnica. Missile Sejjil a combustibile solido: cos'è l'arma usata dall'Iran contro Israele, ha una gittata di 2.000 chilometri x.com #stalker Patron il cane, compagno, non può passare dalla finestra, però può misurare la gittata, quindi avendo un nemico a gittata 1, può morderlo La sua azione mordere ha gittata 1. Grazie. facebook