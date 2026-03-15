Oggi si celebra la giornata dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, con un focus sulla scuola come ambiente di sensibilizzazione e intervento educativo. Un comunicato del coordinamento nazionale dei docenti delle discipline dei diritti evidenzia l'importanza di coinvolgere studenti e insegnanti in iniziative volte a promuovere la consapevolezza su questa problematica. La giornata mira a rafforzare il ruolo della scuola nel supporto e nella prevenzione.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione della comunità scolastica, delle istituzioni e dell’opinione pubblica sull’importanza della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, momento di riflessione dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione significativa per promuovere una consapevolezza più profonda su una realtà che coinvolge sempre più frequentemente adolescenti e giovani adulti e che interpella non soltanto il sistema sanitario, ma l’intera società civile e, in modo particolare, il mondo dell’educazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare: “scuola come spazio di consapevolezza e proposta educativa” Cnddu

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