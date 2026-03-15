Nel pomeriggio di sabato 14 marzo, GionnyScandal ha raccontato a Verissimo su Canale 5 di aver ingerito 13 boccette di Xanax in un tentativo di suicidio. La sua testimonianza si è concentrata sulle circostanze che lo hanno portato a questa scelta e sul rapido intervento che ha salvato la sua vita in soli quattro minuti.

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo, GionnyScandal ha rivelato al pubblico del programma Verissimo su Canale 5 le drammatiche circostanze che lo hanno portato a un tentativo di fine vita. Il rapper, in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip a partire dal 17 marzo, ha raccontato come la sofferenza per una serie di lutti familiari abbia scatenato una crisi depressiva acuta. La sua storia personale, segnata dall’adozione e dalla perdita improvvisa dei genitori adottivi e dei nonni, si intreccia con un gesto estremo compiuto con tredici boccette di Xanax. Il racconto inizia con la morte della madre adottiva, avvenuta davanti ai suoi occhi durante un pranzo con la nonna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GionnyScandal: 13 boccette di Xanax, salvato in 4 minuti

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