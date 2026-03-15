Martedì 10 marzo 2026 si è conclusa la settimana della moda parigina, durante la quale sono state presentate le collezioni autunnoinverno 2026-27 dei principali brand. Tra le tendenze più evidenti ci sono stati gioielli maxi, occhiali a mascherina, oltre al ritorno di cerchietti e scaldamuscoli. La manifestazione ha visto debutti, conferme e grandi assenti tra gli stilisti e le case di moda.

Questo martedì 10 marzo 2026 si è conclusa la settimana della moda parigina, manifestazione che ha visto la presentazione delle collezioni autunnoinverno 2026-27 dei brand, tra debutti, conferme, ritorni e grandi assenti. Una stagione in cui volumi importanti, un tocco di romanticismo e la reinterpretazione dei codici classici delle maison hanno avuto la meglio, senza dimenticare, però, quei dettagli che fanno la differenza. Sulle passerelle della Paris Fashion Week si sono fatti notare gioielli, borse, accessori per capelli e di vario tipo, ma anche particolari intrinsechi ai capi presentati, o capi stessi, che stanno facendo molto chiacchierare e sono già di tendenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gioielli maxi, occhiali a mascherina e perfino il ritorno di cerchietto e scaldamuscoli: i trend visti alle sfilate da copiare subito

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