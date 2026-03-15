Ginori il carosello dagli arcanisti all’industria

Il marchio Ginori ha origini che risalgono al XVIII secolo, quando in Europa si diffuse una fitta rete di arcanisti specializzati nel segreto della materia. Questi esperti, simili agli alchimisti, si dedicarono alla creazione della porcellana, un'arte che oggi ha portato il nome del marchio nel mondo dell'industria. La storia collega così antiche tradizioni artigianali a un processo industriale più recente.

A Faenza, Museo della Ceramica La storia affascinante, 1737-1896, della manifattura di Doccia, fondata da Carlo Ginori in gara con Meissen, Vienna, Venezia. Scoperte, intuizioni, cul-de-sac, fra porcellana e maiolica Arcanisti. Sembra che l’Europa del XVIII secolo pullulasse di arcanisti, esperti nelle più segrete vie della materia, come tutti gli alchimisti, ma la cui ricerca era dedicata all’invenzione della porcellana. In realtà già trovata dai cinesi, la ricetta del prezioso materiale di candida albedine, duro e lucente come il vetro, era rimasta per secoli un mistero per gli europei. Ci era giunto vicino Francesco I de’ Medici, ma fu... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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