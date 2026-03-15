Il centrocampista dello staff tecnico ha condiviso sui social il suo commento dopo la vittoria contro il Lecce. Billy Gilmour, giocatore azzurro, ha scritto alcune parole per esprimere il suo stato di forma dopo essere tornato in campo. La partita ha segnato il suo ritorno completo dopo aver superato un infortunio. La vittoria è stata celebrata anche attraverso il suo post sui social.

Billy Gilmour, centrocampista azzurro, ha commentato sui social la vittoria del Lecce. Per lo scozzese 90 minuti conditi da una prestazione di ottimo livello. “Ritrovando il ritmo: primi 90 minuti completi dopo l’infortunio e una vittoria enorme”. Sassuolo-Napoli, Repubblica: “Morale alto di Insigne e Mertens. E a Castel Volturno arriva l’agente di Szczesny.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gilmour: “Ritrovando il ritmo: primi 90? completi dopo l’infortunio”

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