Durante l'intervallo di Lazio-Milan, Mario Gila ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN', affermando che la squadra deve proseguire con gli stessi ritmi e che è soddisfatto della prestazione finora. Ha sottolineato l'importanza di mantenere questa linea, senza aggiungere ulteriori commenti o analisi sulla partita o sui prossimi impegni.

Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Loro pressano alti, ma abbiamo gestito bene sia la fase difensiva, sia le uscite. Dobbiamo continuare così per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti per noi. Siamo soddisfatti del primo tempo che abbiamo disputato” . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gila all’intervallo di Lazio-Milan: “Dobbiamo continuare così. Siamo soddisfatti”

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