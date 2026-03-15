Giaccherini, ex calciatore e opinionista, ha commentato il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, sottolineando che la squadra mostra una mancanza della solita brillantezza nel palleggio. Ha anche evidenziato che il rigore assegnato a Frattesi era netto, senza lasciare spazio a dubbi. La sua analisi si concentra sugli aspetti tecnici della partita, senza entrare in considerazioni sulle cause o sui motivi di queste prestazioni.

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© Internews24.com - Giaccherini non ha dubbi sull’Inter: «Manca la solita brillantezza nel palleggio. Frattesi? Rigore netto per un motivo»

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