Germania | crolla l’ultimo muro intese tra il Ppe e l’Afd

In Germania, si è verificato il crollo dell’ultimo muro tra il Ppe e l’Afd, segnando un momento di tensione tra le due forze politiche. Nel frattempo, si susseguono incontri segreti tra rappresentanti delle due parti con l’obiettivo di definire i dettagli di un nuovo giro di vite sull’immigrazione a livello europeo. La discussione si svolge senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Il dialogo sottobanco per concordare insieme i dettagli del nuovo giro di vite dell’Ue sull’immigrazione. La prova che la cosiddetta «maggioranza Venezuela» (l’alleanza trasversale fra democristiani e gruppi di ultra-destra al Parlamento di Bruxelles) non è una convergenza limitata alle comuni vedute sulla gestione politica di Caracas e alla rottamazione della svolta ecologica ma un asse ormai consolidato anche intorno alla proposta di legge per inasprire le regole dell’accoglienza Ue. Alla faccia della promessa «Mai con i fascio-populisti» scandita in più occasioni tanto dal presidente del Ppe, Manfred Weber (Csu), quanto dal cancelliere... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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