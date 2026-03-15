Geologo-viaggiatore | Scatti per un libro

Due cavalli, Faggio e Fucecchio, non sono stati presenti ieri durante le visite di ammissione all’Albo. I due animali, provenienti dalla scuderia di Gingillo, erano previsti per partecipare, ma sono rimasti assenti. La visita era importante per completare la procedura di registrazione. La giornata si è svolta senza ulteriori assenze tra gli altri partecipanti.

Solo due cavalli assenti ieri alle visite di ammissione all’Albo, Faggio e Fucecchio che dovevano arrivare dalla scuderia di Gingillo. Il fantino ha presentato così gli altri suoi mezzosangue Comancio e Fior AA. E oggi si riprende alle 8 per chiudere le visite con il gruppo delle ore 14. La lista degli ammessi all’Albo, invece, sarà pronta domani, salvo novità. C’era ieri un volto nuovo a Pian delle Fornaci, che ha fotografato i cavalli all’interno dell’area dove i suoi colleghi dei media non possono invece andare. Perché autorizzato dal Consorzio per la tutela del Palio a seguito del progetto a cui lavora. "Le Contrade rappresentano un sistema democratico – dice –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Geologo-viaggiatore: "Scatti per un libro" Articoli correlati Leggi anche: "Nel silenzio della luce", nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro: un diario silenzioso e intimo in 100 scatti Vi racconto mio padre, critico viaggiatore. Conversazione con Carlo VerdoneIl 3 marzo, su iniziativa di Monsignor Davide Milani, presidente dell’Ente dello Spettacolo, è stata inaugurata una saletta cinematografica...