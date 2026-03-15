genova infezione dopo un intervento di aumento del seno i nas indagano un chirurgo plastico e sequestrano clinica in centro

A Genova, un chirurgo plastico, già sospeso dall'Ordine, è oggetto di indagini dopo che una paziente ha contratto un'infezione a seguito di un intervento di aumento del seno. I Nas hanno sequestrato la clinica in centro città e stanno accertando eventuali responsabilità legate alla procedura. L’indagine riguarda anche precedenti denunce contro lo stesso specialista.

I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Genova, hanno sequestrato uno studio medico nel quartiere Foce e indagato un chirurgo plastico perché una paziente è finita in ospedale per una infezione causata da un intervento di chirurgia plastica al seno. I militari hanno anche acquisito le cartelle cliniche e la documentazione per ricostruire la vicenda. L’uomo è già indagato per altre vicende simili, l’ultima delle quali risale all’anno scorso. L’indagine è partita dopo la denuncia della paziente, una donna di 30 anni. Dopo l’operazione è insorta una infezione e così è stata nuovamente operata. Un secondo intervento che però ha aggravato ancora di più le condizioni della donna tanto da farla finire in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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