Genoa colpo salvezza il Verona sempre più giù

Il Genoa ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Verona, con reti segnate nel secondo tempo da Vitinha al 16’ e Ostigard al 41’. La squadra di casa ha schierato un modulo 3-5-2, con Montipò tra i pali che ha ottenuto un voto di 5.5. Nelsson ed Edmundsson hanno giocato come difensori, ricevendo rispettivamente un 6 e un voto inferiore.

Verona-Genoa 0-2 RETI: 16'st Vitinha, 41'st Ostigard. VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Valentini 6; Oyegoke 5.5 (1'st Belghali 5), Akpa Akpro 6.5, Gagliardini 6, Harroui 5.5 (20'st Suslov 5), Frese 6 (35'st Sarr sv); Bowie 5.5, Orban 5 (41'st Mosquera sv). In panchina: Perilli, Toniolo, Lirola, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati. Allenatore: Sammarco 5.5. GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 7.5, Vasquez 6.5; Ellertsson 6, Malinovskyi 6 (26'st Amorin 6), Frendrup 6.5, Messias 6 (33'st Martin 7), Sabelli 5.5 (14'st Norton-Cuffy 6); Colombo 5.5 (34'st Ekhator sv), Ekuban 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Genoa colpo salvezza, il Verona sempre più giù Articoli correlati Verona-Genoa 0-2, Vitinha e Ostigard firmano un colpo salvezzaSi fa dura la corsa alla salvezza per i gialloblù veneti VERONA - Gran colpo salvezza del Genoa. Verona Bologna 2-3, i felsinei ritrovano la vittoria. scaligeri sempre più giù. Il resoconto del match del BentegodiCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». HL | GENOA 2-1 VERONA | SERIE A ENILIVE 25/26 Tutti gli aggiornamenti su Genoa colpo Temi più discussi: Vitinha e Ostigard firmano il colpo salvezza: a Verona il Genoa si regala una gran domenica. Finisce 2-0; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa-Roma 2-1: prima vittoria contro una big e strada per la salvezza che si spiana; Genoa-Roma 2-1, stop inatteso per i giallorossi. Genoa colpo salvezza, il Verona sempre più giùMattone decisivo per il Genoa sulla strada della salvezza. Le reti di Vitinha e Ostigard regalano una vittoria fondamentale al Grifone e mettono, con ogni probabilità, la parola fine alle poche speran ... ansa.it Genoa, colpo salvezza in casa di un Verona sempre più vicino alla serie BLa ventinovesima giornata di Serie A regala al Genoa un altro passo importante verso la salvezza: i rossoblù salgono momentaneamente a +9 sulla terzultima grazie al successo per 2-0 sul Verona. Il Gri ... sportal.it Serie A, colpo esterno del Genoa: 0-2 al Verona, De Rossi a +9 sulla zona retrocessione bit.ly/414DCdE #AsRoma x.com Genoa, colpo salvezza! Vitinha e Østigård stendono il Verona facebook