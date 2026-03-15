Genoa colpo salvezza il Verona sempre più giù

Da feedpress.me 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Verona, con reti segnate nel secondo tempo da Vitinha al 16’ e Ostigard al 41’. La squadra di casa ha schierato un modulo 3-5-2, con Montipò tra i pali che ha ottenuto un voto di 5.5. Nelsson ed Edmundsson hanno giocato come difensori, ricevendo rispettivamente un 6 e un voto inferiore.

Verona-Genoa 0-2 RETI: 16'st Vitinha, 41'st Ostigard. VERONA (3-5-2): Montipò 5.5; Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Valentini 6; Oyegoke 5.5 (1'st Belghali 5), Akpa Akpro 6.5, Gagliardini 6, Harroui 5.5 (20'st Suslov 5), Frese 6 (35'st Sarr sv); Bowie 5.5, Orban 5 (41'st Mosquera sv). In panchina: Perilli, Toniolo, Lirola, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati. Allenatore: Sammarco 5.5. GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 7.5, Vasquez 6.5; Ellertsson 6, Malinovskyi 6 (26'st Amorin 6), Frendrup 6.5, Messias 6 (33'st Martin 7), Sabelli 5.5 (14'st Norton-Cuffy 6); Colombo 5.5 (34'st Ekhator sv), Ekuban 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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