Gasperini sul rosso di Wesley | Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni le cercano

Dopo la partita tra Como e Roma, conclusa con una vittoria per 2-1 dei lombardi, si è parlato molto del rosso mostrato a Wesley, che ha lasciato i giallorossi in dieci. L'allenatore del Como ha commentato che non è la prima volta che il club si trova in situazioni simili, suggerendo che i giocatori di Fabregas si comportano in modo da cercare di influenzare le decisioni arbitrali.

Dopo la sconfitta della Roma a Como per 2-1, con un rosso per Wesley causato da una seconda ammonizione molto dubbia, Gian Piero Gasperini accusa i calciatori di Fabregas di "cercare un po' troppo queste situazioni", ovvero comportarsi per ingannare l'arbitro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gasperini e la simulazione del Como sull’espulsione di Wesley: “Non è la prima vota per loro, sono situazioni cercate”A Sky Sport: "Sono sicuramente situazioni anche molto cercate, un po' troppo, però questo è diventato il calcio, lo sappiamo, no?" Db Bergamo... Atterraggio d’emergenza su una strada in Florida, il pilota ha 19 anni: “In queste situazioni bisogna solo agire”Il racconto del pilota di 19 anni che il 6 marzo scorso ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida, negli Usa,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gasperini sul rosso di Wesley 8220 Non... Temi più discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Genoa-Roma; Gasperini accompagna un bimbo in campo: il papà del piccolo lo ringrazia con una lettera; Furia Gasperini sul Var: Allora cambi mestiere! Non cambiate la realtà, questo è pesante; Gasperini indispettito in tv sul rigore negato alla Roma: Non potete dire una cosa del genere. Roma, furia Gasperini sul rosso a Wesley: fa volare i fogli dell'assistenteLa Roma, sul risultato momenteamente di 1-1 nella super-sfida per un posto Champions contro il Como è rimasta in 10 nel corso del secondo tempo per l'espulsione per doppio giallo di Wesley Franca. Il ... calciomercato.com Gasperini sull'espulsione di Wesley: Non c'è niente, il Como cerca queste situazioniGian Piero Gasperini analizza il rosso a Wesley criticando l'atteggiamento del Como: Non entra neanche, addirittura si sposta. Non è la prima volta che loro hanno queste situazioni, probabilmente son ... msn.com "IL COMO CERCA QUESTE SITUAZIONI" Gasperini analizza l'espulsione di Wesley e critica i lariani "Non è niente, si vede chiaramente che non entra neanche, addirittura si sposta. Cambia la partita Sicuramente giocare in 10..." "Non è la prima volta facebook #Gasperini: “Espulsione #Wesley Non c'è niente, si sposta e non interviene neanche. Non è la prima volta che #Como ottiene questa situazione, sono cercate un po' troppo. Contro il Genoa c'era un rigore clamoroso e poi abbiamo perso, oggi uguale. Il camp x.com