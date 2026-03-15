Dopo la sconfitta nello scontro diretto al Sinigaglia, il tecnico del Como ha espresso il suo disappunto riguardo all'espulsione di Wesley, affermando che non ha commesso fallo. Ha inoltre criticato il comportamento della squadra avversaria, sottolineando che si tratta di un episodio che si ripete. Non ha voluto commentare le immagini dell’episodio, ritenendo comunque la decisione arbitrale evidente.

Gian Piero Gasperini non nasconde la delusione dopo il ko della sua Roma in casa del Como, partita condizionata dall'episodio dell'espulsione a Wesley, apparsa piuttosto dubbia anche in presa diretta. Il tecnico giallorosso parte proprio da qui e dopo un iniziale "Preferirei sorvolare", incalzato dallo studio di Sky Sport si lascia andare: "Questo non solo non è giallo, ma non è niente: Wesley chiaramente non tocca l’avversario e addirittura si sposta per non colpirlo" le sue parole. E poi continua: "Episodio che ha cambiato la partita? Direi di sì. E non è la prima volta che il Como ha queste situazioni. ma questo è il calcio, non voglio entrare nel merito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp: "Wesley espulso ma non fa fallo". Poi attacca: "Non è la prima volta che succede al Como..."

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