Garzano | ottantenne trovato impiccato dietro ristorante

Un ottantenne è stato trovato impiccato dietro un ristorante nella frazione di Garzano. La scoperta è avvenuta dopo che le forze dell'ordine hanno concluso le ricerche sulla scomparsa di Angelo Niespolo, scomparso mercoledì 11 marzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

La drammatica fine delle ricerche per Angelo Niespolo, ottantenne scomparso mercoledì 11 marzo, ha rivelato una realtà crudele nella frazione di Garzano. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dalle squadre dei vigili del fuoco alle spalle del ristorante Toppa Rossa, con evidenti segni di impiccagione al collo. Quello che era iniziato come una semplice passeggiata domenicale si è trasformato in un lutto improvviso per la comunità locale. L’assenza di notizie da giorni ha scatenato operazioni di ricerca che hanno portato a questa tragica scoperta nei pressi di un noto punto di ristorazione della zona. Il contesto sociale e la vulnerabilità degli anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garzano: ottantenne trovato impiccato dietro ristorante Articoli correlati Orrore in campagna: cane trovato impiccato a un alberoNelle campagne di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto, un cane è stato rinvenuto impiccato a un albero. Sessantenne trovato impiccato in casa, aperto un fascicolo per istigazione al suicidioIl consulente della Procura dovrà stabilire se i segni lasciati sul corpo del 60enne siano compatibili o meno con il suicidio o se vi siano altre...