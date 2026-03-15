A Garlasco si torna a parlare del caso di Chiara Poggi, con Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che ha fornito una versione dei fatti riguardo alla mattina del 13 agosto 2007. La donna ha dichiarato di essere andata a fare la spesa a Gambolò nello stesso momento in cui si sarebbe consumato il delitto. Alcune discrepanze nel suo racconto hanno suscitato interrogativi.

Ci sarebbero alcune incongruenze nel racconto di Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. La donna aveva dichiarato di trovarsi a fare la spesa a Gambolò la mattina del 13 agosto 2007, proprio nelle ore in cui veniva commesso l’omicidio di Chiara Poggi, nella vicina Garlasco. Ma alcune testimonianze a Mattino 5 metterebbero in discussione la sua versione dei fatti. In particolare, un negoziante della zona ha spiegato che il suo esercizio commerciale quel giorno non era semplicemente chiuso per il consueto riposo settimanale del lunedì, ma per ferie estive. " Quel giorno eravamo in ferie - ha detto la negoziante -. Eravamo al mare, sui lidi ferraresi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la madre di Andrea Sempio? Cosa non torna nel suo racconto

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