Gara Cina | Bearman evita scontro e finisce quinto

Nella gara in Cina del 15 marzo 2026, Oliver Bearman, pilota della Haas, ha rischiato un incidente grave nel primo giro, ma è riuscito a evitare lo scontro e si è posizionato quinto al traguardo. La corsa ha avuto un avvio teso e intenso, con Bearman coinvolto in una situazione pericolosa che ha richiesto una pronta manovra di evitamento.

La Gara di Cina del 15 marzo 2026 ha riservato un inizio drammatico per Oliver Bearman, il pilota della Haas, che ha sfiorato un incidente catastrofico nel primo giro. Mentre l’auto di Isack Hadjar usciva di controllo nella curva 13, il britannico è stato costretto a una manovra evasiva estrema per evitare lo scontro diretto. Nonostante la partenza complicata e la discesa nelle posizioni finali, la corsa si è trasformata in una dimostrazione di resilienza tecnica. Il pilota inglese è riuscito a recuperare posizioni critiche, superando avversari di alto livello come Carlos Sainz e Max Verstappen, per chiudere la gara al quinto posto assoluto. Il rischio calcolato: analisi dell’incidente alla curva 13. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gara Cina: Bearman evita scontro e finisce quinto Articoli correlati Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1: Puczka evita il KO, bella reazione nella ripresa e quinto risultato utile a chiudere il 2025 CUPRA Tavascan: accordo UE evita nuovi dazi, importazioni da Cina proseguono con quote e prezzi minimi stabiliti.La CUPRA Tavascan, il SUV elettrico prodotto in Cina dal Gruppo Volkswagen, potrà continuare ad essere importato in Europa senza l'applicazione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gara Cina Oliver Bearman: Sfortuna nel primo giro, ma sono riuscito a trovare velocitàUn consistente Oliver Bearman ha centrato la quinta piazza in occasione del GP di Cina, appuntamento numero due valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. oasport.it Bearman quinto in Cina: 'Sfortuna al via, ma la safety car ha aiutato'Oliver Bearman ha conquistato un importante quinto posto nel Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Il giovane britannico della Haas ha saputo sfruttare le occasioni offert ... it.blastingnews.com