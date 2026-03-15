Sean Penn, Emma Stone, Josh Brolin e Ryan Gosling sono i protagonisti del thriller di Ruben Fleischer che omaggia il genere gangster, in prima serata su IRIS. Un gangster movie moderno, che omaggia lo splendore della Old Hollywood e dei divi del muto. Sean Penn, Emma Stone, Josh Brolin e Ryan Gosling sono i protagonisti di Gangster Squad, film del 2013 diretto da Ruben Fleischer, che animerà la prima serata di IRIS oggi, domenica 15 marzo. Il film è ambientato nella Los Angeles del 1949, in mano alla corruzione e alla criminalità. A capo dei mafiosi troviamo un boss senza scrupoli, Mickey Cohen (Sean Penn). Determinato a porre fine alla corruzione, il sergente John O'Mara (Josh Brolin) raduna una squadra di poliziotti allo scopo di annientare lo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gangster Squad: la vera storia dietro il crime movie con Sean Penn

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Stasera in TV, Gangster Squad: la storia dei poliziotti che divennero gangster per salvare Los AngelesGangster Squad: la storia vera della squadra segreta che sfidò Mickey Cohen nella Los Angeles degli anni '40. Poliziotti diventati vigilanti per salvare la città. badtaste.it