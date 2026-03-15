Nel Sei Nazioni 2026, la nazionale italiana di rugby ha affrontato il Galles a Cardiff e concluso la partita con un punteggio di 31-17. La squadra italiana ha subito un crollo difensivo nel primo tempo, che ha complicato il tentativo di recupero nel secondo tempo, con una reazione tardiva. La gara si è svolta nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

Cardiff ha ospitato un incontro che ha segnato una netta battuta per la nazionale italiana di rugby, sconfitta 31-17 dal Galles nel Sei Nazioni del 2026. Al Principality Stadium, l’allenatore Gonzalo Quesada ha la sua squadra fermarsi bruscamente dopo il successo contro l’Inghilterra, subendo un divario di punteggio che si è allargato già al primo tempo con uno svantaggio di 21-0. L’impatto sul morale degli azzurri è stato immediato e pesante, poiché i padroni di casa hanno dominato la prima parte della gara, mentre gli italiani hanno faticato a trovare continuità offensiva o a contenere l’inerzia avversaria. La reazione arrivata nella ripresa non è stata sufficiente a ribaltare lo scenario, nonostante le tre mete segnate da Tommaso Di Bartolomeo, Tommaso Allan e Paolo Garbisi abbiano permesso di chiudere il risultato finale sul 17-31. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galles 31-17 Italia: crollo difensivo e reazione tardiva

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