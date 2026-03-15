Gadesco | restauro municipio progetto pronto ma fondi

A Gadesco Pieve Delmona, il progetto tecnico per il restauro del municipio è stato completato e attende ora i fondi necessari per partire. La cifra stimata per i lavori si aggira intorno ai 500mila euro. Al momento, manca ancora la disponibilità economica per avviare il intervento.

Il progetto tecnico per il restauro del municipio di Gadesco Pieve Delmona è pronto all’esecuzione, con un costo stimato intorno ai 500mila euro. La Giunta guidata dal Sindaco Chiara Uggeri ha già approvato la delibera numero 13 il 5 marzo, ma l’incognita principale rimane la copertura finanziaria. L’intervento, situato in via Roma presso Ca’ de’ Mari, mira a salvare un bene storico strategico per la comunità locale. L’immobile, che ospita anche l’archivio comunale, necessita urgentemente di interventi strutturali sulla copertura e sulle murature. Gli architetti Mario Scaramuzza e Vania Zucchetti hanno redatto il piano che ha ottenuto il via libera della Soprintendenza nel mese di novembre scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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