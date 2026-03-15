GI Joe | Paramount rinuncia al reboot ideato da Max Landis

Paramount ha deciso di interrompere lo sviluppo di un reboot di G.I. Joe ideato da Max Landis. Lo studio ha comunicato di non voler proseguire con il progetto, che avrebbe riportato il franchise nelle sale cinematografiche. La decisione è stata confermata ufficialmente e non ci sono state ulteriori dichiarazioni in merito.

Lo studio ha deciso di non proseguire ulteriormente con lo sviluppo del progetto che avrebbe riportato il franchise nelle sale. Lo sviluppo del reboot di G.I. Joe ha subito una battuta d'arresto: Paramount ha infatti confermato che non verrà ulteriormente sviluppato il film ideato da Max Landis. Lo studio sta attualmente incontrando altri filmmaker per capire come procedere nel tentativo di riportare il franchise sugli schermi. L'addio al progetto da parte di Paramount Max, il figlio di John Landis, sembrava un nome particolarmente adatto al progetto di riportare i personaggi ispirati ai giocattoli della Mattel. Il filmmaker si era imposto all'attenzione degli studios e degli appassionati di cinema firmando la sceneggiatura di Chronicle, poi diventato un film targato 20th Century . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - G.I. Joe: Paramount rinuncia al reboot ideato da Max Landis Articoli correlati Paramount non molla i G.I. Joe: in sviluppo due nuovi film con Danny McBride e Max LandisDopo il mezzo passo falso dello spin-off Snake Eyes nel 2021, Paramount Skydance ha deciso di rimescolare le carte per uno dei suoi franchise storici... Matt Damon rinuncia a Jason Bourne, in arrivo un reboot con un nuovo attore?Secondo le ultime voci di corridoio, Damon non sarebbe più interessato a riprendere i panni della spia in un nuovo film, che era già in fase di... Approfondimenti e contenuti su Max Landis Argomenti discussi: Puoi approssimare il Pi greco lasciando cadere gli aghi sul pavimento. G.I. Joe: Paramount rinuncia al reboot ideato da Max LandisLo studio ha deciso di non proseguire ulteriormente con lo sviluppo del progetto che avrebbe riportato il franchise nelle sale. movieplayer.it Paramount Passes on ‘G.I. Joe’ Treatment from Max Landis (EXCLUSIVE)Paramount Pictures is not moving forward with a G.I. Joe movie pitch from controversial screenwriter Max Landis. variety.com