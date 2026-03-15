Futuro dell’A14 e un territorio a rischio frane

Un gruppo di cittadini esprime forte opposizione alla realizzazione della terza corsia sull’A14 nelle Marche sud, sottolineando il rischio di incidenti e danni ambientali. La preoccupazione riguarda anche la possibilità di frane che potrebbero mettere in pericolo il territorio. La richiesta è di evitare interventi che possano aggravare la situazione già critica della zona.

"Non vogliamo un’altra Niscemi sull’A14 nelle Marche sud a causa della terza corsia". Non è un grido di dolore, ma la sintesi finale di un convegno: quello del 5 marzo scorso a Porto San Giorgio, che ha scagliato un macigno nella morta gora delle indecisioni politiche amministrative circa gli interventi sulla A14 nel tratto Porto Sant’Elpidio-Mosciano. Di soluzioni non se n’era più parlato nelle stanze delle Istituzioni preposte. La cosa stava languendo, poi, il convegno samgiorgese che, studi e statistiche alla mano, ha reso noti dati e fragilità. L’incontro organizzato dal Comitato arretramento A14 e Ferrovia ha fatto sì che i docenti dell’Unicam (Università di Camerino) documentassero ampiamente il rischio frane presente sull’attuale tracciato autostradale del fermano-sanbenedettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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