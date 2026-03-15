Futsal

Il match di futsal tra Modena Cavezzo e Buldog si è concluso con una sconfitta per la squadra modenese, che ha perso per 4-2 a Lucrezia nella penultima giornata di Serie A2. La partita ha visto le due formazioni affrontarsi fino alla fine, con il Buldog che ha conquistato i tre punti. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni di programma.

Tutto rimandato per il Modena Cavezzo, che cade a Lucrezia col Buldog per 4-2 nella penultima di A2 e ora dovrà ottenere quel punto che manca per i playoff in casa col Russi (già promosso) sabato prossimo, perché lo Jesi a -3 vincendo la aggancerebbe e la supererebbe per lo scontro diretto al 5° posto. Nelle Marche Dudu Costa illude con l’1-0 del primo tempo su schema da punizione, nella ripresa il Buldog la ribalta, poi Cuomo spara nel sette il 2-2, ma nel finale i padroni di casa trovano altre due reti. Clas. Russi 48, Prato 38, Lucrezia 30, X Martiri 26, Modena Cavezzo 25, Jesi 22, Ternana (-1) 21, Imolese 18, Corinaldo 16, Grifoni 3. Penultima giornata nei tornei regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futsal Articoli correlati Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal, ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncadaBasile: "Trasferta difficile contro un ottimo avversario, venderemo cara la pelle!" Ventesima giornata di Serie C1 in trasferta per i gialloverdi del... A futsal drill that you must do often! Una selezione di notizie su Futsal Temi più discussi: Imolese 1919 Futsal - Buldog Lucrezia 3-4 (pt 1-2); Futsal, A2: Buldog Lucrezia ai playoff. In B, colpaccio Recanati; Beffa nel finale: l’Imolese Futsal cade con la Bulldog Lucrezia e saluta i playoff; Scheda squadra Buldog T.N.T. Lucrezia. Futsal, A2: Buldog Lucrezia ai playoff. In B, colpaccio RecanatiI cagnacci strappano il pass per gli spareggi-promozione. In cadetteria, retrocede la Nuova Juventina. Fermana ai playout ... centropagina.it Beffa nel finale: l’Imolese Futsal cade con la Bulldog Lucrezia e saluta i playoffI rossoblù lottano fino all’ultimo ma il gol di Zanella a porta vuota spegne il sogno play-off. Secondo ko consecutivo dopo l’addio a Rinaldi ... ilnuovodiario.com Futsal B/M, Bernalda incassa la quinta sconfitta consecutiva facebook #CoppaItalia 2026 Sorteggiati gli accoppiamenti della 40esima edizione del trofeo che vede contendersi la coccarda tra le migliori 8 partecipanti del massimo campionato italiano. La primavera del futsal italiano sta arrivando! 25-29 marzo Pala P x.com