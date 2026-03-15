Nella notte tra ieri e oggi, un furto si è verificato presso la gioielleria ‘Oromania’ di corso Roma a Carpi. I ladri hanno infranto la vetrazione del negozio intorno alle 3 e hanno portato via una cassaforte di diversi quintali, abbandonandola all’esterno del locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi.

Furto con scasso la notte scorsa ai danni della gioielleria ‘Oromania’ di corso Roma a Carpi. Erano circa le 3 quando i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio: una volta dentro hanno scardinato la grossa cassaforte, del peso di vari quintali, che hanno poi portato all’esterno. Una irruzione che però non è passata sotto silenzio: i residenti del centralissimo corso Roma sono stati, infatti, svegliati dal rumore degli strumenti usati dai ladri, forse dei picconi, e dalle urla degli stessi, pare quattro e non italiani secondo alcuni testimoni, che hanno sentito pronunciare parole non nella nostra lingua. Sono stati gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto da ’Oromania’. Abbandonata la cassaforte

Articoli correlati

Furto fallito: cassaforte abbandonata, ladri in fuga senza bottinoUn furto maldestro e una cassaforte abbandonata: il racconto di un colpo fallito Nella serata di venerdì 20 febbraio, intorno alle 22:30, una banda...

Forzano la cassaforte e rubano l'incasso: furto da 60mila euro in un supermercatoIl fatto è avvenuto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio ad Azzano Decimo.