Furia Inter dopo l’Atalanta Le polemiche arbitrali e il silenzio stampa segnali chiari della società nerazzurra

Dopo la partita contro l’Atalanta, la società nerazzurra ha mostrato forte rabbia per alcune decisioni arbitrali e ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, mantenendo il silenzio stampa. La reazione è stata immediata e visibile, con il club che ha espresso pubblicamente il suo disagio senza entrare nel merito delle polemiche. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra squadra, arbitri e comunicazione ufficiale.

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