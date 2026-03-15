Furbetti della spazzatura | uno stangato con 1000 euro l' altro pizzicato dal sindaco

Due persone sono state multate a Baselga di Pinè dalla polizia locale dell’Alta Valsugana per abbandono e conferimento irregolare di rifiuti in località Montagnaga. Una delle sanzioni ha raggiunto i 1000 euro, mentre l’altra è stata comminata a seguito di un intervento del sindaco. Le multe sono state emesse nelle ultime ore, nell’ambito di controlli mirati contro i furbetti della spazzatura.

Il caso più eclatante è quello di un residente che, lo scorso gennaio, ha abbandonato un sacchetto con rifiuti indifferenziati a terra, nei pressi dei raccoglitori della carta. Grazie ad alcuni elementi trovati proprio all’interno del sacchetto abbandonato è stato individuato e, ora, si troverà a dover pagare mille euro di multa. Nel secondo caso, invece, un uomo sceso dall’auto ha lasciato come se nulla fosse tre sacchetti nel contenitore delle ramaglie. Peccato che non si sia accorto che ad assistere alla scena, come riporta la Rai, c’era niente meno che il sindaco Alessandro Santuari: targa dell’auto segnalata e, per il furbetto pizzicato dal primo cittadino 100 euro di multa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’ Leggi anche: Trento dichiara guerra ai furbetti della spazzatura: in arrivo nuove fototrappole Tutti gli aggiornamenti su Furbetti della Temi più discussi: Rifiuti: intensificato il monitoraggio per scovare i furbetti della Tari a Pisa; Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesi; Più di mille multe ai furbetti dei rifiuti. Una traccia per scovarli; Undici cestini su un marciapiede dove non passa nessuno e pochissimi dove servirebbero: la contabilità dell'assurdo mentre si multano i furbetti dei rifiuti. Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’Lotta alle discariche abusive, salassi per i furbetti e controlli. Il Comune traccia i bilancio del 2025: 4 notizie ... ilgiorno.it Rifiuti abbandonati Furbetti della spazzatura Individuati e multatiNuova uscita di alcuni volontari dell’associazione Vico Verde in Via di Cesana e sulla strada Vicinale della Serezza, a Vicopisano, anche in seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini. Con i ... lanazione.it Giro di vite contro i furbetti della spazzatura: a Imperia arrivano gli ispettori ambientali Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/03/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/giro-di-vite-contro-i-furbetti-della-spazzatura-a-imperia-arrivano-gli-isp facebook Fuori dal coro, Paolo Del Debbio smaschera i furbetti della benzina: "Pura speculazione" x.com