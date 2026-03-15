Furbetti della spazzatura | uno stangato con 1000 euro l' altro pizzicato dal sindaco

Due persone sono state multate a Baselga di Pinè dalla polizia locale dell’Alta Valsugana per abbandono e conferimento irregolare di rifiuti in località Montagnaga. Una delle sanzioni ha raggiunto i 1000 euro, mentre l’altra persona è stata sorpreso dal sindaco mentre smaltiva illegalmente rifiuti. Le multe sono state applicate nelle ultime ore.

Il caso più eclatante è quello di un residente che, lo scorso gennaio, ha abbandonato un sacchetto con rifiuti indifferenziati a terra, nei pressi dei raccoglitori della carta. Grazie ad alcuni elementi trovati proprio all’interno del sacchetto abbandonato è stato individuato e, ora, si troverà a dover pagare mille euro di multa. Nel secondo caso, invece, un uomo sceso dall’auto ha lasciato come se nulla fosse tre sacchetti nel contenitore delle ramaglie. Peccato che non si sia accorto che ad assistere alla scena, come riporta la Rai, c’era niente meno che il sindaco Alessandro Santuari: targa dell’auto segnalata e, per il furbetto pizzicato dal primo cittadino 100 euro di multa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’ Una selezione di notizie su Furbetti della Temi più discussi: Furbetti della spazzatura: uno stangato con 1000 euro, l'altro pizzicato dal sindaco; Più di mille multe ai furbetti dei rifiuti. Una traccia per scovarli; Undici cestini su un marciapiede dove non passa nessuno e pochissimi dove servirebbero: la contabilità dell'assurdo mentre si multano i furbetti dei rifiuti; Ecco dove saranno messe le 5 fototrappole di Amag Ambiente contro i furbetti dei rifiuti. Maxi sanzione da 6.500 euro ai ’furbetti della spazzatura’Lotta alle discariche abusive, salassi per i furbetti e controlli. Il Comune traccia i bilancio del 2025: 4 notizie ... ilgiorno.it Rifiuti abbandonati Furbetti della spazzatura Individuati e multatiNuova uscita di alcuni volontari dell’associazione Vico Verde in Via di Cesana e sulla strada Vicinale della Serezza, a Vicopisano, anche in seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini. Con i ... lanazione.it Giro di vite contro i furbetti della spazzatura: a Imperia arrivano gli ispettori ambientali Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/03/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/giro-di-vite-contro-i-furbetti-della-spazzatura-a-imperia-arrivano-gli-isp - facebook.com facebook Fuori dal coro, Paolo Del Debbio smaschera i furbetti della benzina: "Pura speculazione" x.com