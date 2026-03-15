Furbetti dei rifiuti a Bastia Dieci casi già individuati

A Bastia Umbra sono stati individuati dieci casi di abbandono illecito di rifiuti grazie all’installazione di fototrappole e dispositivi elettronici. Il Comune ha messo in funzione queste telecamere con l’obiettivo di monitorare il territorio e individuare chi lascia i rifiuti in modo non autorizzato. Le telecamere sono operative e vengono utilizzate anche per sanzioni.

BASTIA UMBRA – Occhi elettronici contro i furbetti dei rifiuti: già una decina i casi individuati. Il Comune ha posizionato infatti fototrappole e altri dispositivi sul territorio per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti: sono pienamente operative anche ai fini sanzionatori. Questo significa che tutte le condotte di abbandono illecito di rifiuti rilevate, saranno oggetto di accertamento e di sanzione amministrativa. L’abbandono di rifiuti è illecito amministrativo e, nei casi più gravi, penalmente rilevante. Sono previste sanzioni da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona rifiuti a lato dei contenitori stradali. Le immagini di videosorveglianza sono prova valida anche senza contestazione immediata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furbetti dei rifiuti a Bastia. Dieci casi già individuati Articoli correlati Leggi anche: Furbetti della tassa rifiuti. Magrini: "In dieci anni recuperati 17 milioni" E’ caccia ai furbetti dei rifiutiProsegue la lotta ed il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, azioni ingiustificate e ingiustificabili che creano non pochi problemi... Approfondimenti e contenuti su Furbetti dei rifiuti a Bastia Dieci... Temi più discussi: Furbetti dei rifiuti a Bastia. Dieci casi già individuati; Furbetti dei rifiuti. Due sanzioni a Baselga di Pinè; Più di mille multe ai furbetti dei rifiuti. Una traccia per scovarli; Vecchiano, sacchi di rifiuti gettati nel canale e gestione abusiva di carcasse di auto: furbetti nella rete dei controlli. Furbetti dei rifiuti a Bastia. Dieci casi già individuatiBASTIA UMBRA – Occhi elettronici contro i furbetti dei rifiuti: già una decina i casi individuati. Il Comune ha posizionato infatti fototrappole e altri dispositivi sul territorio per contrastare ... lanazione.it Furbetti dei rifiuti. Due sanzioni a Baselga di PinèIntensificati i controlli e le indagini della Polizia locale su sacchetti abbandonati o gettati in contenitori non idonei ... rainews.it Allacci abusivi alla rete idrica a Pozzuoli, beccati i 'furbetti' https://nap.li/E4uB facebook Più di mille multe ai furbetti dei rifiuti. “Una traccia per scovarli” x.com