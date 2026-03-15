Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 15 marzo 2026

Da tpi.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, domenica 15 marzo 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. La serata prevede l’intervento di vari ospiti, pronti a discutere sui temi di attualità e notizie di cronaca. La trasmissione si svolge in diretta e coinvolge il pubblico con commenti e approfondimenti sui fatti più recenti.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 marzo 2026. Questa sera, domenica 15 marzo 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 marzo 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. In aggiornamento. Fuori dal coro: diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Tpi.it

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