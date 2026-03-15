Funerali Enrica Bonaccorti si scopre la verità su Renato Zero

Durante i funerali di Enrica Bonaccorti, si è notata l'assenza di Renato Zero, il cantante che aveva collaborato con la conduttrice. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari, amici e colleghi, mentre il cantante non ha partecipato alla commemorazione. La notizia ha suscitato interesse tra i presenti, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali riguardo alla sua assenza.

L’assenza di Renato Zero ai funerali di Enrica Bonaccorti ha attirato l’attenzione durante la cerimonia di addio alla conduttrice e autrice televisiva. Le esequie si sono svolte nella Chiesa degli Artisti a Roma, con la partecipazione di amici e volti noti dello spettacolo. Il cantante romano, legato alla Bonaccorti da un rapporto noto e consolidato nel tempo, non è stato visto in chiesa. Nonostante la mancata presenza, Renato Zero ha voluto far arrivare un saluto formale. Nel corso della funzione è stata letta una lettera scritta dal cantante, in cui ha ricordato Bonaccorti definendola “sorella, amica e complice”. Il messaggio è stato accolto con commozione dai presenti e ha confermato la continuità del legame tra i due. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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