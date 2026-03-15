Funerali Bonaccorti | 4 alberi al posto dei fiori

L'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti si è tenuto domenica 15 marzo 2026 nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, a Roma in piazza del Popolo. Durante i funerali, sono stati piantati quattro alberi al posto dei tradizionali fiori. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, che hanno assistito alla funzione religiosa.

L'ultimo saluto alla conduttrice Enrica Bonaccorti si è svolto domenica 15 marzo 2026 nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, situata a Roma in piazza del Popolo. La cerimonia ha riunito colleghi, familiari e amici, tra cui Mara Venier che ha mostrato una profonda commozione senza riuscire a rilasciare dichiarazioni pubbliche a causa del dolore provato per la perdita dell'amica. La defunta, stroncata da un tumore al pancreas scoperto meno di un anno fa, ha lasciato un vuoto enorme nel mondo d . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Funerali Bonaccorti: 4 alberi al posto dei fiori Articoli correlati Enrica Bonaccorti torna a Verissimo: “Ho ripreso la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori”Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 25 gennaio 2026, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare pubblicamente della sua battaglia contro il... Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Le cure non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori»Nel salottino di Verissimo torna Enrica Bonaccorti, che sceglie ancora una volta di raccontarsi con grande lucidità e dignità davanti a Silvia... Contenuti e approfondimenti su Funerali Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, bagno di folla ai funerali a Roma; I funerali di Enrica Bonaccorti, quali vip hanno partecipato: Mara Venier disperata evita commenti; Ci sono… Funerali Enrica Bonaccorti tutti vicini alla bara | chi si è presentato in chiesa. Enrica Bonaccorti, dalla presenza dell'ex marito all'assenza di Renato Zero al funerale: perché c'erano piante di limoni in ChiesaDue canzoni. Una scritta da lei (La lontananza di Domenico Modugno), l'altra da uno dei suoi grandi amori (Il cielo di Renato Zero). Sono le melodie – la ... leggo.it I funerali di Enrica Bonaccorti in diretta: gli alberi di limoni, l'affetto degli amiciI funerali nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. La cerimonia accompagnata da due canzoni a lei care: «Il cielo» di Renato Zero e «La lontananza» che lei scrisse per Modugno. Eleonora Daniel ... roma.corriere.it L’ultimo addio a Enrica Bonaccorti. I funerali a Roma facebook Funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma: la lettera di Renato Zero e le parole di monsignor Staglianò per salutare Enrica Bonaccorti. #Initalia x.com