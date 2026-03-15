Frogs | nasce la Hall of Fame Il primo nome oggi

A Legnano viene inaugurata la prima Hall of Fame dei Frogs, un nuovo spazio dedicato ai protagonisti storici del football americano italiano. La cerimonia di apertura si è svolta oggi, segnando un momento importante per la squadra e il movimento sportivo locale. La struttura intende celebrare le figure che hanno contribuito alla crescita del team nel corso degli anni. Il primo nome ad essere inserito è stato annunciato durante l’evento.

Legnano accoglie oggi una nuova istituzione simbolica per il football americano italiano: la nascita della Hall of Fame dei Frogs. Durante la prima gara casalinga del campionato Ifl 2026 allo Stadio Giovanni Mari, verrà rivelato il nome del primo atleta da inserire nell’olimpo delle leggende neroargento. Questa iniziativa segna un punto di svolta dopo quasi cinquant’anni di attività sportiva nel territorio lombardo. Il progetto prevede l’onorare quattro atleti selezionati dal Consiglio direttivo che hanno incarnato lo spirito del team. Le celebrazioni si svolgeranno durante le quattro partite in casa della stagione corrente. Il presidente Ettore Guarneri sottolinea come questo riconoscimento serva a custodire il patrimonio di passione e appartenenza ai colori sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frogs: nasce la Hall of Fame. Il primo nome oggi Articoli correlati La Hall of Fame dei Frogs. Omaggio alle leggendeA Legnano nasce la Hall of Fame dei Frogs, un tributo speciale alle leggende neroargento che hanno fatto la storia del football americano in città. WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i DemolitionLa classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e “succose”, con i nomi già annunciati di AJ Styles e... 20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master Aggiornamenti e notizie su Frogs nasce la Hall of Fame Il primo... Temi più discussi: La Hall of Fame dei Frogs. Omaggio alle leggende; I FROGS Legnano celebrano le leggende neroargento con la nuova Hall of Fame; I Frogs Legnano lanciano la Hall of Fame: un tributo alle leggende neroargento; Frogs, al via la stagione con una novità: nasce la Hall of Fame per celebrare le leggende. La Hall of Fame dei Frogs. Omaggio alle leggendeLegnano, cinquant’anni di storia, passione e successi nel football americano . Oggi durante il debutto al Mari l’annuncio del primo big che entrerà nell’olimpo. msn.com I FROGS Legnano celebrano le leggende neroargento con la nuova Hall of FameDopo un’attenta valutazione da parte del Consiglio Direttivo dei FROGS Legnano, per questa prima edizione sono stati selezionati quattro giocatori che nel corso degli anni hanno rappresentato al megli ... legnanonews.com Dolphins Ancona e Frogs Legnano fanno il loro esordio stagionale nella IFL, mentre le Aquile Ferrara debuttano davanti al pubblico amico contro i Lazio Marines. x.com Frogs pronti per l'esordio contro i Warriors https://1divisione.fidaf.org/2026/03/12/frogs-pronti-per-lesordio-contro-i-warriors/ #IFL2k26 #FIDAFGameday facebook