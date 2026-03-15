Frode negli appalti la difesa di Mendolicchio | Lui estraneo e nessun legame con i soldi sequestrati

Durante un procedimento legale per frode negli appalti, la difesa dell’ingegner Mendolicchio ha dichiarato che le somme di denaro sequestrate non sono state trovate presso di lui e non sono riconducibili direttamente o indirettamente a lui. La dichiarazione mira a chiarire la sua estraneità rispetto ai conti e alle somme coinvolte nel caso. La posizione viene presentata in risposta alle accuse mosse durante il procedimento.

Il legale del dirigente comunale indagato precisa l'estraneità dell'assistito rispetto ai contanti sequestrati: "Somme rinvenute esclusivamente presso altri soggetti" “Le somme di denaro non sono state rinvenute presso l'ing. Mendolicchio, né allo stesso sono riconducibili, in via diretta o indiretta”. Attraverso una nota, il legale dell'ing. Tullio Daniele Mendolicchio, l'avvocato Gianluca Ursitti, in merito alla inchiesta della Guardia di Finanza di San Severo e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, su una presunta frode nelle pubbliche forniture e subappalto illecito, culminata con il sequestro di 700mila euro in contanti trovati all'interno di buste della spesa, a carico dei coniugi Giuseppe Caroprese e Rita De Maio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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