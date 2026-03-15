Freetown | nuovo impianto rifiuti per salvare 1,2 milioni

A Freetown, un nuovo impianto di smaltimento rifiuti sta per essere installato al Princess Christian Maternity Hospital, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti per circa 1,2 milioni di persone. Il progetto è promosso dal gruppo di appoggio di Medici con l’Africa Cuamm di Varese, che ha avviato una raccolta fondi per finanziare l’intervento.

Il gruppo di appoggio di Medici con l’Africa Cuamm a Varese avvia una raccolta fondi per installare un nuovo sistema di smaltimento rifiuti al Princess Christian Maternity Hospital di Freetown. L’obiettivo è sostituire l’impianto attuale, ormai fuori servizio, per garantire la sicurezza igienica di oltre un milione di persone in Sierra Leone. La campagna di sostegno parte da marzo 2026 e punta a realizzare un intervento strutturale completo che includa demolizione, costruzione e formazione del personale sanitario locale. Si tratta di un progetto concreto che affronta il rischio di infezioni ospedaliere legate all’accumulo di materiali biologici pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Freetown: nuovo impianto rifiuti per salvare 1,2 milioni Articoli correlati Catanzaro: Ripartenza impianto rifiuti Alli dopo anni di stop, riattivati 7 milioni di euro annui per le casse comunali.Catanzaro Riconquista il Futuro: La Lunga Battaglia per la Ripartenza dell’Impianto Alli La ripartenza dell’impianto di trattamento rifiuti Alli a... Rifiuti, al via gli espropri per costruire il nuovo impianto per il trattamento dell'umidoAl via l'iter che porterà agli espropri per realizzare l'impianto di trattamento dell'umido a Mili Marina.