Da domani, domenica 15 marzo 2026, i riscaldamenti centralizzati saranno spenti nelle zone climatiche più calde del Sud Italia, nonostante un'improvvisa diminuzione delle temperature. La decisione riguarda le utenze domestiche e commerciali, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. La misura si applica in tutta l’area interessata, indipendentemente dalle variazioni di clima in atto.

Domani, domenica 15 marzo 2026, scatta lo stop ai riscaldamenti centralizzati nelle zone climatiche più calde del Paese, nonostante il ritorno improvviso del freddo. Il calendario ufficiale impone lo spegnimento a Lampedusa e Porto Empedocle già oggi, mentre le città del nord come Milano dovranno attendere fino al 15 aprile per staccare i termosifoni. Questa decisione amministrativa si scontra frontalmente con la realtà meteorologica attuale: l’Italia vive un vero e proprio ritorno del maltempo, dividendo il territorio in due scenari opposti. La normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della n. 74 del 16 aprile 2013, che fissa le regole basandosi sui gradi giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo improvviso: stop riscaldamenti al Sud da oggi

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