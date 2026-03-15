Oggi, 15 marzo, si celebra la ricorrenza di Santa Luisa di Marillac, vedova Le Gras. È conosciuta per aver fondato, insieme a San Vincenzo de’ Paoli, le Figlie della Carità. In questa data si ricordano le sue frasi e immagini di auguri di buon onomastico dedicate a tutte le persone che portano il suo nome.

Si festeggia oggi, 15 marzo, Santa Luisa di Marillac, vedova Le Gras e fondatrice, insieme a San Vincenzo de’ Paoli, delle Figlie della Carità. Nata il 12 agosto 1591 a Parigi in circostanze misteriose, fu riconosciuta come figlia naturale da Luigi I di Marillac, probabilmente per evitare scandali familiari. Luisa e la spiritualità di Santa Caterina. Il cavaliere e signore di Ferrières-in-Brie e di Villiers-Adam le garantì una rendita e la fece educare presso il monastero reale di San Luigi di Poissy, dove le domenicane le insegnarono a leggere, scrivere, dipingere e, soprattutto, a conoscere Dio. Durante questo periodo, Luisa rimase profondamente colpita dalla spiritualità di Santa Caterina da Siena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Frasi e immagini di auguri di buon onomastico Luisa: il 15 marzo si festeggia la Santa di Marillac

Articoli correlati

Buon onomastico Costantino 11 marzo, immagini di auguri da condividereSi festeggia oggi, 11 marzo, San Costantino re e martire che si convertì al cristianesimo e sancì la libertà di culto con la promulgazione...

Leggi anche: Auguri di Buon Santo Stefano 2025, le frasi più belle per augurare buon onomastico e buone feste