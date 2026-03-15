Il 15 marzo 2026 a Firenze, Francesco Flachi, noto come Mister, ha dichiarato di aver commesso molti errori e ha consigliato ai giovani di evitare i suoi stessi sbagli. Ricorda i momenti in cui giocava bene, anche se ora sono solo ricordi, e fa riferimento a un coro della curva della Fiorentina che lo celebrava quando iniziò a segnare e correre in campo.

Firenze, 15 marzo 2026 – Giocava bene, il ragazzo. Così, tanto per ripartire, anche se declinato al passato, da quel coro che la curva della Fiorentina decise di dedicargli quando iniziò a vederlo correre in campo e segnare. Giocava bene, il ragazzo. Che poi, dopo anni di emozioni e successi, diventò un ‘ragazzaccio’. Uno che si è beccato anni e anni di squalifica per doping. Da cocaina. La notizia, però, oggi è un’altra, visto che quel ragazzo, poi trasformato in ‘ragazzaccio’, sta per diventare allenatore. E sicuramente, Francesco Flachi, ha una voglia matta di raccontare e raccontarsi un’altra storia. Tutta nuova e tutta da vivere. Dunque. sa che fa davvero uno strano effetto iniziare a chiamarla ‘mister Flachi’? “ Dai, vediamo (sorride ndr), aspettiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Flachi, ora chiamatelo Mister: “Ho sbagliato tanto, i giovani non facciano i miei errori”

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