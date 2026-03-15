Frammenti di bellezza nascosta

A Galatina sono stati segnalati alcuni angoli suggestivi caratterizzati da frammenti di bellezza nascosta. Questi luoghi invitano a rallentare il passo e ad osservare con attenzione i dettagli che spesso passano inosservati. La scoperta di questi angoli permette di riscoprire un legame più autentico con i luoghi e le loro caratteristiche. La presenza di tali punti è stata evidenziata da residenti e visitatori.