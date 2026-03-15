Frammenti di bellezza nascosta

Da lecceprima.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Galatina sono stati segnalati alcuni angoli suggestivi caratterizzati da frammenti di bellezza nascosta. Questi luoghi invitano a rallentare il passo e ad osservare con attenzione i dettagli che spesso passano inosservati. La scoperta di questi angoli permette di riscoprire un legame più autentico con i luoghi e le loro caratteristiche. La presenza di tali punti è stata evidenziata da residenti e visitatori.

GALATINA - “. Questi angoli suggestivi invitano a rallentare, a osservare i dettagli e a ritrovare una connessione più profonda con l'essenza dei luoghi”. Foto scattata a Galatina da Alessandra Caliandro, una nostra lettrice di Copertino. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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