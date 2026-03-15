Una foto recentemente resa pubblica dagli archivi del Dipartimento della Giustizia statunitense mostra due uomini in accappatoio, uno dei quali è Andrea e l’altro Mandelson. La fotografia, risalente a un periodo non specificato, è stata divulgata senza commenti ufficiali e ha attirato l’attenzione di media e pubblico. La presenza dei due uomini in abbigliamento informale ha suscitato numerose domande sulla circostanza in cui è stata scattata.

Una nuova immagine emersa dagli archivi del Dipartimento della Giustizia statunitense ha riacceso il dibattito sul caso Epstein, mostrando per la prima volta l’ex principe Andrea Mountbatten Windsor e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson seduti insieme al finanziere Jeffrey Epstein. La fotografia, scattata presumibilmente tra il 1999 e il 2000 a Martha’s Vineyard, ritrae i tre protagonisti in accappatoio intorno a un tavolo da giardino, sorridenti e rilassati, confermando un rapporto di amicizia profonda che si è protratto nel tempo nonostante le condanne penali subite dal miliardario. Questa rivelazione immette una nuova pressione politica su Keir Starmer, il quale ha già ammesso la responsabilità nella nomina di Mandelson come ambasciatore, pur sapendo dei precedenti controversi dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foto Epstein: Andrea e Mandelson inaccappatoio

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