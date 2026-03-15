Forza Italia elegge 4 consiglieri provinciali dopo il voto del 14 marzo | i nomi
Dopo le elezioni del 14 marzo, Forza Italia ha eletto quattro consiglieri provinciali nella Provincia di Pescara. La vittoria è stata ottenuta con il candidato presidente del centrodestra, Giorgio De, che ha superato il voto di secondo livello. Il presidente del consiglio regionale ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti.
Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri soddisfatto dell'esito delle elezioni di secondo livello che hanno visto come nuovo presidente Giorgio De Luca sindaco di Manoppello Si tratta di Gilberto Petrucci, sindaco di Penne, Angelo Belli assessore comunale a Rosciano, Augusto Recchia vicesindaco a Civitella Casanova e Gianfranco De Massis, sindaco di Elice. “La prima considerazione riguarda l’appartenenza territoriale degli eletti – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, spalmati su tutta la provincia, una presenza che ci consentirà di dare veramente voce a tutti i comuni del nostro hinterland, dalla Val Pescara alla Valle Vestina, senza comunque dimenticare la costa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Articoli correlati
Leggi anche: Provinciali Frosinone, la corsa è partita: ecco le liste di PD, Forza Italia e Progetto Futuro per il voto dell'8 marzo
Leggi anche: Provinciali, le ultime alleanze in vista del voto di domenica. Ma senza i mister preferenze: ?il paradosso dei consiglieri già ?esclusi?
Una selezione di notizie su Forza Italia
Discussioni sull' argomento Forza Italia sorpassa FdI: il nuovo consiglio comunale prende forma, decisiva la partita della giunta; Rinnovo commissioni consiliari permanenti e speciali: confermate tutte le 17 presidenze; Basta alla commistione tra chi accusa e chi giudica: Forza Italia spiega le ragioni del Sì; Castelfranco, Lega e FdI senza Forza Italia: Pozzobon candidato del centrodestra.
Forza Italia elegge 4 consiglieri provinciali dopo il voto del 14 marzo: i nomiLo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri soddisfatto dell'esito delle elezioni di secondo livello che hanno visto come nuovo presidente Giorgio De Luca sindaco di Manop ... ilpescara.it
Referendum, Forza Italia: "Il Fronte del No perde terreno". E Landini teme l'astensionismo x.com
Scritta intimidatoria contro il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia apparsa nella parrocchia di San Frumenzio a Roma facebook