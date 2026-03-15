Forza Italia elegge 4 consiglieri provinciali dopo il voto del 14 marzo | i nomi

Dopo le elezioni del 14 marzo, Forza Italia ha eletto quattro consiglieri provinciali nella Provincia di Pescara. La vittoria è stata ottenuta con il candidato presidente del centrodestra, Giorgio De, che ha superato il voto di secondo livello. Il presidente del consiglio regionale ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti.